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Промоутер: Пытаемся договориться о бое Камбосос – Ломаченко
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбёф заявил, что организация ведет переговоры по организации боя между новым абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) и украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).
«Ломаченко дал нам понять, что он бы хотел провести бой с Камбососом. Мы дружно пытаемся договориться с ними о поединке в первой половине следующего года», - сказал Дюбёф.
Ожидается, что вскоре Ломаченко может стать обязательным претендентом для Камбососа по линии Всемирной боксерской организации (WBO).
Василий Ломаченко в 2021 году после сенсационного поражения от Теофимо Лопеса одержал победы над Масайоши Накатани и Ричардом Комми.
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