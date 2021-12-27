Промоутер: Пытаемся договориться о бое Камбосос – Ломаченко

Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбёф заявил, что организация ведет переговоры по организации боя между новым абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) и украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

«Ломаченко дал нам понять, что он бы хотел провести бой с Камбососом. Мы дружно пытаемся договориться с ними о поединке в первой половине следующего года», - сказал Дюбёф.

Ожидается, что вскоре Ломаченко может стать обязательным претендентом для Камбососа по линии Всемирной боксерской организации (WBO).

Василий Ломаченко в 2021 году после сенсационного поражения от Теофимо Лопеса одержал победы над Масайоши Накатани и Ричардом Комми.