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Усик: Я заметил как Джошуа устал после нашего боя

Бокс
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Александр рассказал о своих наблюдениях

Усик: Я заметил как Джошуа устал после нашего боя

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал в интервью Forbes, что чувствовал как Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) уставал в их первом поединке.

"Мы с моей командой обращаем внимание на язык тела. Члены моей команды следят за этим и анализируют и мы пытаемся сделать так, чтобы наши наблюдения сработали. Я заметил как Джошуа устал после нашего боя.

Я обратил внимание на его поведение перед первым боем с Энди Руисом. Тогда он выглядел странно, но я не знаю, почему это случилось. Возможно, есть какие-то внутренние причины, но я не хочу думать о них.

Перед поединком с Руисом Джошуа положил руки на канаты? Это было не так уж и необычно. Для этого могут быть разные причины и меня больше удивило, что он будто отвлекся и жевал капу. Вот что я посчитал странным. Но каждый ведет себя по-своему".

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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Источник:
XSport.ua

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