Ломаченко: У Дэвиса знают, что я реально опасен

Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) считает, что чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (26-0, 24 КО) никогда не согласится драться с ним.

«Они делают Джервонте только те бои, в которых уверены в его победе. Они делают ему бои только против тех оппонентов, которых, по их мнению, он точно побьет.

Я всегда говорил, что готов с ним драться. Но это бокс. Здесь своя политика. В его команде знают, чего я стою. Они знают, что я реально опасен», - сказал Ломаченко.

Джервонта Дэвис считается одним из конкурентов Василия Ломаченко за бой с новым абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).