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Ломаченко: У Дэвиса знают, что я реально опасен
Украинец не верит в бой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) считает, что чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (26-0, 24 КО) никогда не согласится драться с ним.
«Они делают Джервонте только те бои, в которых уверены в его победе. Они делают ему бои только против тех оппонентов, которых, по их мнению, он точно побьет.
Я всегда говорил, что готов с ним драться. Но это бокс. Здесь своя политика. В его команде знают, чего я стою. Они знают, что я реально опасен», - сказал Ломаченко.
Джервонта Дэвис считается одним из конкурентов Василия Ломаченко за бой с новым абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).
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