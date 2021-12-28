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Камбосос предложил выбрать ему соперника – Ломаченко в лидерах
Фанатам нужен этот бой
DAZN
Сенсационный абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в Твиттере предложил болельщикам выбрать ему соперника на ближайший бой.
Австралиец в список своих потенциальных соперников включил Девина Хэйни, Джервонту Дэвиса, Райана Гарсию и Василия Ломаченко.
Именно украинец лидирует в голосовании – двукратного олимпийского чемпиона поддержали почти 40% из 20 тысяч посетителей страницы Камбососа в Твиттере.
Haney, Lomachenko, Tank, Garcia???? Whose NEXT!!! I want them all ???????????? Who do the great fans want to see me defend my crown against in 2022.— George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) December 28, 2021
Первую защиту поясов в легком весе Джордж Камбосос хочет провести у себя на родине в Австралии.
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