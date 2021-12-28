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Камбосос предложил выбрать ему соперника – Ломаченко в лидерах

Бокс
(2 голосов)

Фанатам нужен этот бой

Камбосос предложил выбрать ему соперника – Ломаченко в лидерах

DAZN

Новина українською

Сенсационный абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в Твиттере предложил болельщикам выбрать ему соперника на ближайший бой.

Австралиец в список своих потенциальных соперников включил Девина Хэйни, Джервонту Дэвиса, Райана Гарсию и Василия Ломаченко.

Именно украинец лидирует в голосовании – двукратного олимпийского чемпиона поддержали почти 40% из 20 тысяч посетителей страницы Камбососа в Твиттере.

Первую защиту поясов в легком весе Джордж Камбосос хочет провести у себя на родине в Австралии.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Джордж Камбосос
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