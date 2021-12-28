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Сложнее, чем с Джошуа. Как Усик в 2020 году побил Чисору. ВИДЕО
Второй бой украинца в супертяжелом весе
В октябре 2020 года Александр Усик (19-0, 13 КО) в Лондоне на Уэмбли единогласным решением судей (117:112, 115:113, 115:113) остановил опытного Дерека Чисору (32-12, 23 КО) и подтвердил статус обязательного претендента по линии WBO.
Парадоксально, но Чисора доставил Усику больше неприятностей, чем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), в бою с которым украинец в сентябре текущего года завоевал четыре титула в супертяжелом весе.
Усик – Чисора: лучшие моменты боя
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