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Сложнее, чем с Джошуа. Как Усик в 2020 году побил Чисору. ВИДЕО

Бокс
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Второй бой украинца в супертяжелом весе

Сложнее, чем с Джошуа. Как Усик в 2020 году побил Чисору. ВИДЕО

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В октябре 2020 года Александр Усик (19-0, 13 КО) в Лондоне на Уэмбли единогласным решением судей (117:112, 115:113, 115:113) остановил опытного Дерека Чисору (32-12, 23 КО) и подтвердил статус обязательного претендента по линии WBO.

Парадоксально, но Чисора доставил Усику больше неприятностей, чем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), в бою с которым украинец в сентябре текущего года завоевал четыре титула в супертяжелом весе.

Усик – Чисора: лучшие моменты боя

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В статье: Александр Усик Бокс Дерек Чисора
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