Джошуа показал, как тренируется перед реваншем с Усиком

Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) подготовку к бою-реваншу с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) проводит в Дубае под руководством американского тренера Энтони Уилсона.

Считается, что реванш между Джошуа и Усиком пройдет в апреле 2022 года, а место проведения поединка, вероятней всего, снова станет Великобритания.

В первом бою в сентябре текущего года в Лондоне на стадионе Тоттенхэма Усик побил Джошуа единогласным решением судей.