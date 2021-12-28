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Джошуа показал, как тренируется перед реваншем с Усиком
Британец настроен решительно
Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) подготовку к бою-реваншу с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) проводит в Дубае под руководством американского тренера Энтони Уилсона.
Считается, что реванш между Джошуа и Усиком пройдет в апреле 2022 года, а место проведения поединка, вероятней всего, снова станет Великобритания.
В первом бою в сентябре текущего года в Лондоне на стадионе Тоттенхэма Усик побил Джошуа единогласным решением судей.
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