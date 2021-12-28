Красюк: Джошуа не против того, чтобы бой Усик – Фьюри состоялся

Александр Усик (19-0, 13 КО) 25 сентября в Лондоне единогласным решением судей побил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что вместо обязательного реванша с Джошуа Усик может провести бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО), однако маловероятно, что такой сценарий удастся воплотить в жизнь.

"Разговоры о поединке Усик - Фьюри имеют очень серьезную подоплеку. Сегодня этот бой хочет Фьюри. Это поединок хотят промоутеры Фьюри и его менеджеры. Этот бой хочет Усик, хотят его промоутеры и менеджеры. Энтони Джошуа не против, чтобы этот поединок состоялся, как и его промоутеры.

Единственный человек, который против этого всего дела, - это Диллиан Уайт. Но здесь его общий с Джошуа промоутер за, и преследуются немного другие интересы. На самом деле Эдди Хирн больше за то, чтобы поединок Усик - Фьюри состоялся, нежели наоборот. Но с точки зрения его бизнеса провести для своего подопечного Уайта поединок с чемпионом Фьюри в Британии - тоже сладкая булочка.

Джошуа готов сделать шаг в сторону только при гарантии, что он следующий поединок проводит с победителем. Ни один человек на планете Земля не сможет это гарантировать с судебным иском Диллиана Уайта. Поэтому я считаю, что наиболее вероятным на сегодня является бой Фьюри - Уайт и реванш Джошуа – Усик", - сказал Александр Красюк на подкасте BoxOffice.