Виталий Кличко презентовал календарь со своими оговорками

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко разместил новый пост в своём "инстаграме", где пошутил над собственной оговоркой, которую он допустил во время новогоднего поздравления. Кличко тогда пожелал украинцам хорошо встретить 2222-й год.

"Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже", — написал Виталий.