Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виталий Кличко презентовал календарь со своими оговорками
Об этом он написал в одной из соцсетей
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко разместил новый пост в своём "инстаграме", где пошутил над собственной оговоркой, которую он допустил во время новогоднего поздравления. Кличко тогда пожелал украинцам хорошо встретить 2222-й год.
"Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже", — написал Виталий.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Металлист предлагал за Аллахьяра 3 млн евро
- Экс-игрок Шахтера станет спортивным директором российского Краснодара
- Металлист усилится 28-летним аргентинским опорником - источник
- Владимир Кличко и еще 9 рекордсменов бокса по количеству титульных боев
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...