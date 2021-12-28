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Виталий Кличко презентовал календарь со своими оговорками

Бокс
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Об этом он написал в одной из соцсетей

Виталий Кличко презентовал календарь со своими оговорками

Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко разместил новый пост в своём "инстаграме", где пошутил над собственной оговоркой, которую он допустил во время новогоднего поздравления. Кличко тогда пожелал украинцам хорошо встретить 2222-й год.

"Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже", — написал Виталий.

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В статье: Виталий Кличко
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