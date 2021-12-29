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Промоутер заявил, что бой Фьюри с Уайтом больше не актуален

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У чемпиона WBC будет новый соперник

Промоутер заявил, что бой Фьюри с Уайтом больше не актуален

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что следующим соперником Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) станет не Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) несмотря на то, что этот бой санкционировали в WBC.

Вместо британца Фьюри может подраться с Робертом Хелениусом (31-3, 20 КО) или Энди Руисом (34-2, 22 КО).

«Это два основных парня, насчет которых я поговорю с Фрэнком и Тайсоном позже на этой неделе, и мы выясним, что будем делать. В некотором смысле прискорбно, потому что Уайт мог бы выйти против Фьюри. Но, на наш взгляд, они очень жадны в том, чего просят», - сказал Арум.

По словам Арума, в Top Rank предложили Уайту около 5 миллионов долларов, но «временный» чемпион WBC за бой с Фьюри хочет более 10 миллионов в американской валюте.

Ожидается, что следующий бой Тайсона Фьюри пройдет в феврале-марте 2022 года.

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В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
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