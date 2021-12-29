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Промоутер заявил, что бой Фьюри с Уайтом больше не актуален
У чемпиона WBC будет новый соперник
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что следующим соперником Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) станет не Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) несмотря на то, что этот бой санкционировали в WBC.
Вместо британца Фьюри может подраться с Робертом Хелениусом (31-3, 20 КО) или Энди Руисом (34-2, 22 КО).
«Это два основных парня, насчет которых я поговорю с Фрэнком и Тайсоном позже на этой неделе, и мы выясним, что будем делать. В некотором смысле прискорбно, потому что Уайт мог бы выйти против Фьюри. Но, на наш взгляд, они очень жадны в том, чего просят», - сказал Арум.
По словам Арума, в Top Rank предложили Уайту около 5 миллионов долларов, но «временный» чемпион WBC за бой с Фьюри хочет более 10 миллионов в американской валюте.
Ожидается, что следующий бой Тайсона Фьюри пройдет в феврале-марте 2022 года.
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