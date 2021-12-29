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"Два поколения". Виталий Кличко показал фото с сыновьями и младшим братом

Бокс
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"Два поколения". Виталий Кличко показал фото с сыновьями и младшим братом

instagram.com/vitaliyklitschko

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Виталий Кличко на своей странице в Facebook опубликовал фото с сыновьями Максимом-Александром и Егором-Дэниелом и младшим братом Владимиром.

Как видно на снимке, наследники бывшего боксера уже переросли отца и дядю.

«Два поколения братьев. Поздравляю с наступающими праздниками», - написал Кличко-старший.

Виталий Кличко завершил карьеру в 2013 году, а свой последний бой украинец провел в сентябре 2012 года в Москве, когда побил Мануэля Чарра.

Владимир Кличко ушел из бокса в 2017 году после драматичного поражения в бою с Энтони Джошуа.

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В статье: Виталий Кличко Владимир Кличко Бокс
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