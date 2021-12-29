Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Два поколения". Виталий Кличко показал фото с сыновьями и младшим братом
Мэр Киева и «вечный» чемпион WBC вырастил гигантов
instagram.com/vitaliyklitschko
Виталий Кличко на своей странице в Facebook опубликовал фото с сыновьями Максимом-Александром и Егором-Дэниелом и младшим братом Владимиром.
Как видно на снимке, наследники бывшего боксера уже переросли отца и дядю.
«Два поколения братьев. Поздравляю с наступающими праздниками», - написал Кличко-старший.
Виталий Кличко завершил карьеру в 2013 году, а свой последний бой украинец провел в сентябре 2012 года в Москве, когда побил Мануэля Чарра.
Владимир Кличко ушел из бокса в 2017 году после драматичного поражения в бою с Энтони Джошуа.
Популярное сейчас
- "У нас мало таких футболистов". Маркевич назвал лучшего молодого игрока года в УПЛ
- Шевченко рассказал о состоянии здоровья после заражения коронавирусом
- Бенефис Шмейхеля-младшего. Лестер - Ливерпуль 1:0. Видео обзор матча
- На свежем воздухе с детьми: Усик показал, как проводит уик-энд. Фото
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО