"Два поколения". Виталий Кличко показал фото с сыновьями и младшим братом

Виталий Кличко на своей странице в Facebook опубликовал фото с сыновьями Максимом-Александром и Егором-Дэниелом и младшим братом Владимиром.

Как видно на снимке, наследники бывшего боксера уже переросли отца и дядю.

«Два поколения братьев. Поздравляю с наступающими праздниками», - написал Кличко-старший.

Виталий Кличко завершил карьеру в 2013 году, а свой последний бой украинец провел в сентябре 2012 года в Москве, когда побил Мануэля Чарра.

Владимир Кличко ушел из бокса в 2017 году после драматичного поражения в бою с Энтони Джошуа.