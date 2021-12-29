Василий Ломаченко требует организовать бой с Камбососом

Президент TopRank Тодд Дебеф рассказал о том, что Василий Ломаченко настойчиво требует от промоутеров организовать бой против Джорджа Камбососа.

"Ломаченко дал нам очень явно понять, что ему нужен бой против Камбососа. Он нам четко сказал, что это тот поединок, на который он настроен".

"И мы будем пытаться это сделать. Обсуждаем со стороной Камбососа бой в первой половине 2022 года. Лома хочет получить свои титулы назад", - сказал Дебеф.

Камбосос победил Тео Лопеса и завоевал четыре пояса легкого веса, а на поединок против австралийца сейчас претендуют четыре боксера.