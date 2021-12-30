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Бой Усик – Джошуа стал событием года по версии The Ring

Бокс
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Бой Усик – Джошуа стал событием года по версии The Ring

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Редакция авторитетного журнала The Ring назвала бой между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) событием года в мировом боксе.

Усик 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма победил Джошуа единогласным решением судей (117-112, 116-112, 115-113) и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Поединок Усика и Джошуа обошел четыре других топ-боя 2021 года: Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс, Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер 3, Сауль Альварес – Калеб Плант и Теренс Кроуфорд – Шон Портер.

Ожидается, что в апреле 2022 года Александр Усик и Энтони Джошуа проведут реванш.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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