Альварес обошел Усика и стал боксером года по версии The Ring

Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) признан лучшим боксером 2021 года по версии журнала The Ring.

Мексиканец в борьбе за награду обошел Тайсона Фьюри, Александра Усика, Джоша Тэйлора и Теренса Кроуфорда.

«Такое вот признание – это словно дополнительная мотивация, бонус для меня. Но, повторюсь, то главное, что мной движет, это любовь и уважение к боксу. Чувствую себя прекрасно, ведь всегда мечтал о том, чтобы писать историю бокса», - сказал Канело.

Альварес в 2021 году стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе и одолел двух ранее непобежденных бойцов – Билли Джо Сондерса и Калеба Планта.

Среди действующих боксеров помимо Сауля Альвареса больше одного раза бойцом года по версии The Ring становился только чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.