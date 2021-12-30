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Альварес обошел Усика и стал боксером года по версии The Ring

Бокс
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Во второй раз в карьере

Альварес обошел Усика и стал боксером года по версии The Ring

фото - boxingscene.com

Новина українською

Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) признан лучшим боксером 2021 года по версии журнала The Ring.

Мексиканец в борьбе за награду обошел Тайсона Фьюри, Александра Усика, Джоша Тэйлора и Теренса Кроуфорда.

«Такое вот признание – это словно дополнительная мотивация, бонус для меня. Но, повторюсь, то главное, что мной движет, это любовь и уважение к боксу. Чувствую себя прекрасно, ведь всегда мечтал о том, чтобы писать историю бокса», - сказал Канело.

Альварес в 2021 году стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе и одолел двух ранее непобежденных бойцов – Билли Джо Сондерса и Калеба Планта.

Среди действующих боксеров помимо Сауля Альвареса больше одного раза бойцом года по версии The Ring становился только чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

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В статье: Александр Усик Бокс Сауль Альварес
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