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Промоутер: Бой Ломаченко – Камбосос возможен только в Австралии
Василий не против
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава промоутерской компании Top Rank рассказал, при каких условиях может состояться бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) и украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).
«Все зависит от коронавируса. Прямо сейчас в Австралии нет изоляции. Этот бой был бы огромным в Австралии. Если мы сделаем это в полдень воскресенья, то это будет прайм-тайм субботней ночи в Штатах. Там много денег для такого поединка.
Но если мы не сможем приехать в Австралию из-за коронавируса, то эта затея обречена на провал. Посмотрим», - сказал Арум.
Помимо Василия Ломаченко на бой с Джорджем Камбососом активно претендует регулярный чемпион WBC Девин Хэйни.
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