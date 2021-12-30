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Промоутер: Бой Ломаченко – Камбосос возможен только в Австралии

Бокс
(1 голосов)

Василий не против

Промоутер: Бой Ломаченко – Камбосос возможен только в Австралии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank рассказал, при каких условиях может состояться бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) и украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

«Все зависит от коронавируса. Прямо сейчас в Австралии нет изоляции. Этот бой был бы огромным в Австралии. Если мы сделаем это в полдень воскресенья, то это будет прайм-тайм субботней ночи в Штатах. Там много денег для такого поединка.

Но если мы не сможем приехать в Австралию из-за коронавируса, то эта затея обречена на провал. Посмотрим», - сказал Арум.

Помимо Василия Ломаченко на бой с Джорджем Камбососом активно претендует регулярный чемпион WBC Девин Хэйни.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Боб Арум Джордж Камбосос
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Источник:
Vringe.com

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