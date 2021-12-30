Третья битва Фьюри и Уайлдера – бой года по версии The Ring

Редакция журнала The Ring назвала лучший поединок 2021 года.

В этой номинации победил бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Фьюри в октябре нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде. По ходу поединка оба боксера побывали в нокдауне.

Фьюри и Уайлдер впервые попали в эту номинации по версии The Ring.

В последний раз бой в супертяжелом весе признавался поединком года по версии журнала в 2017-м, когда Энтони Джошуа на Уэмбли остановил украинца Владимира Кличко.