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Поймал навстречу чудовищным ударом – представлен нокаут года по версии The Ring. ВИДЕО
Очень эффектный момент
фото - twitter.com
Журнал The Ring автором лучшего нокаута 2021 года назвал Габриэля Росадо (26-13-1, 15 KO), который 19 июня в Техасе сенсационно нокаутировал проспекта из Узбекистана Бектемира Меликузиева (7-1, 6 КО).
GABE ROSADO WITH THE KO OUT OF NOWHERE ???? pic.twitter.com/mOEAP2SChG— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 19, 2021
Ранее лучшим боксером года по версии The Ring стал Сауль Альварес, а бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком победил в номинации «Событие года».
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