Поймал навстречу чудовищным ударом – представлен нокаут года по версии The Ring. ВИДЕО

Журнал The Ring автором лучшего нокаута 2021 года назвал Габриэля Росадо (26-13-1, 15 KO), который 19 июня в Техасе сенсационно нокаутировал проспекта из Узбекистана Бектемира Меликузиева (7-1, 6 КО).

GABE ROSADO WITH THE KO OUT OF NOWHERE ???? pic.twitter.com/mOEAP2SChG