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Поймал навстречу чудовищным ударом – представлен нокаут года по версии The Ring. ВИДЕО

Бокс
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Очень эффектный момент

Поймал навстречу чудовищным ударом – представлен нокаут года по версии The Ring. ВИДЕО

фото - twitter.com

Новина українською

Журнал The Ring автором лучшего нокаута 2021 года назвал Габриэля Росадо (26-13-1, 15 KO), который 19 июня в Техасе сенсационно нокаутировал проспекта из Узбекистана Бектемира Меликузиева (7-1, 6 КО).

Ранее лучшим боксером года по версии The Ring стал Сауль Альварес, а бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком победил в номинации «Событие года».

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