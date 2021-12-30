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Победа Камбососа над Лопесом – главная сенсация года по версии The Ring

Бокс
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И снова Лопес

Победа Камбососа над Лопесом – главная сенсация года по версии The Ring

DAZN

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Второй год подряд в номинации «Сенсация года» по версии журнала The Ring фигурирует бой при участии Теофимо Лопеса.

Сенсационный обидчик Василия Ломаченко в 2021 году с первой попытки потерял свои титулы, проиграв единогласным решением судей Джорджу Камбососу.

Примечательно, что в бою за все титулы в легком весе оба боксера побывали в нокдауне.

Ранее лучшим боксером года по версии The Ring стал Сауль Альварес, а бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком победил в номинации «Событие года».

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В статье: Бокс Теофимо Лопес Джордж Камбосос
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