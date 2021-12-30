  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эдди Хирн рассказал, какие бои хотел бы организовать в 2022 году
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдди Хирн рассказал, какие бои хотел бы организовать в 2022 году

Бокс
(1 голосов)

В списке есть и поединок Уайлдера

Эдди Хирн рассказал, какие бои хотел бы организовать в 2022 году

Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, какие бои он хотел бы организовать в 2022 году.

"В боксе есть только один бой для Девина Хэйни, и в боксе есть только один бой для Джорджа Камбососа. Это большой неоспоримый спор. Кто является абсолютным чемпионом? Я отвечу на этот вопрос как Дед Мороз. Хо-хо-хо, Джордж Камбосос точно не является бесспорным чемпионом в лёгком весе, потому что Девин Хэйни — чемпион WBC в лёгком весе.

Каким бы великим ни был Джордж Камбосос, он не может сказать, что является бесспорным чемпионом, пока не бросит вызов и не победит Девина Хэйни. У него есть шанс сделать это в Австралии и создать исторический момент после его впечатляющей победы над Теофимо Лопесом 27 ноября.

Итак, давайте принесём подарки людям. Джордж Камбосос против Девина Хэйни в апреле, мае 2022 года, где угодно в Австралии. Я готов это устроить", — приводит слова Хирна boxingnews24.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...