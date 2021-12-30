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Ломаченко: Дэвиса ставят только на бои, которые он может выиграть
Украинец выступил с критикой
Украинский боксёр Василий Ломаченко считает, что Mayweather Promotions будет ставить Джервонту Дэвиса только на те поединки, которые он может выиграть.
"Они проводят бои только с теми парнями, которых, по их мнению, он может одолеть", — сообщил бывший чемпион мира в трёх весовых категориях репортёрам Вoxing Insider.
Поскольку Ломаченко полностью уверен, что команда Дэвиса будет ставить его только в благоприятные поединки, украинец не считает, что бой между ними состоится.
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