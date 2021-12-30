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Ломаченко: Дэвиса ставят только на бои, которые он может выиграть

Бокс
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Украинец выступил с критикой

Ломаченко: Дэвиса ставят только на бои, которые он может выиграть

Новина українською

Украинский боксёр Василий Ломаченко считает, что Mayweather Promotions будет ставить Джервонту Дэвиса только на те поединки, которые он может выиграть.

"Они проводят бои только с теми парнями, которых, по их мнению, он может одолеть", — сообщил бывший чемпион мира в трёх весовых категориях репортёрам Вoxing Insider.

Поскольку Ломаченко полностью уверен, что команда Дэвиса будет ставить его только в благоприятные поединки, украинец не считает, что бой между ними состоится.

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В статье: Василий Ломаченко
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