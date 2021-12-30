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Гвоздик рассказал, как пробовал наркотики
Александр поделился пережитыми эмоциями
Бывший чемпион WBC Александр Гвоздик в интервью рассказал, что, пробовал "легкие" наркотики:
"Проживая с 2014 года в Калифорнии то, что называется "легкие" наркотики я тоже неоднократно пробовал. И в целом мое отношение к ним нормальное. Спортсмены тоже люди. Проблема возникает оттого, когда люди начинают это использовать чрезмерно. Зло ли это? Да, наверное. Пробовать никому не советую. Хотя, честно говоря, состояние не такое уж и плохое", - приводит слова Гвоздика XSport со ссылкой на Youtube канал "Остров".
Ранее Гвоздик назвал лучших боксеров в истории Украины.
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