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Гвоздик рассказал, как пробовал наркотики

Бокс
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Александр поделился пережитыми эмоциями

Гвоздик рассказал, как пробовал наркотики

Новина українською

Бывший чемпион WBC Александр Гвоздик в интервью рассказал, что, пробовал "легкие" наркотики:

"Проживая с 2014 года в Калифорнии то, что называется "легкие" наркотики я тоже неоднократно пробовал. И в целом мое отношение к ним нормальное. Спортсмены тоже люди. Проблема возникает оттого, когда люди начинают это использовать чрезмерно. Зло ли это? Да, наверное. Пробовать никому не советую. Хотя, честно говоря, состояние не такое уж и плохое", - приводит слова Гвоздика XSport со ссылкой на Youtube канал "Остров".

Ранее Гвоздик назвал лучших боксеров в истории Украины.

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В статье: Александр Гвоздик
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