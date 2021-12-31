В WBC приняли важное решение по бою Фьюри – Уайт

Как сообщает Daily Star, Всемирный боксерский совет (WBC) постановил, что Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) за бой с чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) должен получить 20% от общего гонорара, а не 45%, как хотел претендент.

У сторон есть время договориться о бое до 11 января. Если этого не произойдет, то в WBC назначат промоутерские торги.

Фьюри помимо кандидатуры Уайта рассматривает вариант с проведением нетитульного боя против Энди Руиса или Роберта Хелениуса.

Ожидается, что возвращение Тайсона Фьюри на ринг состоится в марте 2022 года.