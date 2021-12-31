  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. В WBC приняли важное решение по бою Фьюри – Уайт
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В WBC приняли важное решение по бою Фьюри – Уайт

Бокс
(2 голосов)

Поединок еще может состояться

В WBC приняли важное решение по бою Фьюри – Уайт

фото - boxingscene.com

Новина українською

Как сообщает Daily Star, Всемирный боксерский совет (WBC) постановил, что Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) за бой с чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) должен получить 20% от общего гонорара, а не 45%, как хотел претендент.

У сторон есть время договориться о бое до 11 января. Если этого не произойдет, то в WBC назначат промоутерские торги.

Фьюри помимо кандидатуры Уайта рассматривает вариант с проведением нетитульного боя против Энди Руиса или Роберта Хелениуса.

Ожидается, что возвращение Тайсона Фьюри на ринг состоится в марте 2022 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт wbc
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...