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Альварес признан боксером года по версии ESPN
Еще одна победа Канело
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес назван лучшим боксером 2021 года по версии ESPN. Мексиканец опередил Александра Усика, Джорджа Камбососа и Джоша Тэйлора.
Третий поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером стал боем года. Также Фьюри победил в номинации «Нокаут года».
Главной сенсацией 2021-го стала победа Джорджа Камбососа над абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопеса.
Наконец, проспектом года по версии ESPN назван американский супертяж Джаред Андерсон.
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