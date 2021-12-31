Альварес признан боксером года по версии ESPN

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес назван лучшим боксером 2021 года по версии ESPN. Мексиканец опередил Александра Усика, Джорджа Камбососа и Джоша Тэйлора.

Третий поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером стал боем года. Также Фьюри победил в номинации «Нокаут года».

Главной сенсацией 2021-го стала победа Джорджа Камбососа над абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопеса.

Наконец, проспектом года по версии ESPN назван американский супертяж Джаред Андерсон.