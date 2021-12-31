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Тренер Уайлдера: Не видел, чтобы Усика били так сильно, как это может сделать Деонтей
Малик Скотт уверен в силах своего подопечного
Малик Скотт, ранее известный американский боксёр тяжёлой весовой категории, ныне тренирующий соотечественника Деонтея Уайлдера, выразил мнение, что у его подопечного были бы хорошие шансы в бою с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александром Усиком.
"Считаю, что стиль Усика подходит Деонтею. За 12 раундов я ни разу не видел, чтобы Усика били так сильно, как это может сделать Уайлдер. По нему прикладывался Мурат Гассиев, который является действительно хорошим панчером. Но в ту ночь Усик стал его проблемой", — приводит слова Скотта boxingnews24 со ссылкой на ESNews.
Ранее Малик выразил уверенность, что если состоится бой между Усиком и Тайсоном Фьюри, то выиграет украинец.
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