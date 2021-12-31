  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тренер Уайлдера: Не видел, чтобы Усика били так сильно, как это может сделать Деонтей
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Уайлдера: Не видел, чтобы Усика били так сильно, как это может сделать Деонтей

Бокс
(1 голосов)

Малик Скотт уверен в силах своего подопечного

Тренер Уайлдера: Не видел, чтобы Усика били так сильно, как это может сделать Деонтей

Новина українською

Малик Скотт, ранее известный американский боксёр тяжёлой весовой категории, ныне тренирующий соотечественника Деонтея Уайлдера, выразил мнение, что у его подопечного были бы хорошие шансы в бою с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александром Усиком.

"Считаю, что стиль Усика подходит Деонтею. За 12 раундов я ни разу не видел, чтобы Усика били так сильно, как это может сделать Уайлдер. По нему прикладывался Мурат Гассиев, который является действительно хорошим панчером. Но в ту ночь Усик стал его проблемой", — приводит слова Скотта boxingnews24 со ссылкой на ESNews.

Ранее Малик выразил уверенность, что если состоится бой между Усиком и Тайсоном Фьюри, то выиграет украинец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...