ESPN назвал победу Джейка Пола над Тайроном Вудли нокаутом года

Досрочная победа блогера и боксёра Джейка Пола над экс-бойцом UFC Тайроном Вудли была признана нокаутом года по версии ESPN, сообщает пресс-служба американского телеканала.

Напомним, бой завершился победой Пола нокаутом в шестом раунде. Вудли не сумел взять реванш за предыдущее поражение.

В первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.