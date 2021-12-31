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ESPN назвал победу Джейка Пола над Тайроном Вудли нокаутом года
Бой завершился победой Пола
фото - 24.kz
Досрочная победа блогера и боксёра Джейка Пола над экс-бойцом UFC Тайроном Вудли была признана нокаутом года по версии ESPN, сообщает пресс-служба американского телеканала.
Напомним, бой завершился победой Пола нокаутом в шестом раунде. Вудли не сумел взять реванш за предыдущее поражение.
В первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.
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