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ESPN назвал победу Джейка Пола над Тайроном Вудли нокаутом года

Бокс
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Бой завершился победой Пола

ESPN назвал победу Джейка Пола над Тайроном Вудли нокаутом года

фото - 24.kz

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Досрочная победа блогера и боксёра Джейка Пола над экс-бойцом UFC Тайроном Вудли была признана нокаутом года по версии ESPN, сообщает пресс-служба американского телеканала.

Напомним, бой завершился победой Пола нокаутом в шестом раунде. Вудли не сумел взять реванш за предыдущее поражение.

В первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

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В статье: Джейк Пол
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