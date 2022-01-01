Президент Украины дал Усику звание абсолютного чемпиона мира

Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного новогоднего поздравления вспомнил, чем жило наше государство в течение года. Не обошел он и победу украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Правда, глава государства вероятно забежал вперед, назвав нашего боксера абсолютным чемпионом мира.

"А как мы сражались вместе с Усиком против Джошуа? Четыре пояса. Абсолютный чемпион мира" – сказал президент.