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Президент Украины дал Усику звание абсолютного чемпиона мира

Бокс
(3 голосов)

Пророчество – наверное да

Президент Украины дал Усику звание абсолютного чемпиона мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного новогоднего поздравления вспомнил, чем жило наше государство в течение года. Не обошел он и победу украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Правда, глава государства вероятно забежал вперед, назвав нашего боксера абсолютным чемпионом мира.

"А как мы сражались вместе с Усиком против Джошуа? Четыре пояса. Абсолютный чемпион мира" – сказал президент.

Напомним, что ранее ESPN объявили бойца года.

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В статье: Александр Усик Владимир Зеленский
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