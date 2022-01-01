Усик поздравил украинцев с новым годом. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) поздравил своих соотечественников с новым 2022 годом. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Президент Украины дал Усику звание абсолютного чемпиона мира.