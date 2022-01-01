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Усик поздравил украинцев с новым годом. Видео
Поздравления от чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) поздравил своих соотечественников с новым 2022 годом. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Президент Украины дал Усику
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