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Тренер Уайлдера дал свой прогноз на потенциальный бой Усик – Фьюри

Бокс
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Неожиданные слова

Тренер Уайлдера дал свой прогноз на потенциальный бой Усик – Фьюри

UA-Футбол
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Тренер американского супертяжа Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО) Малик Скотт дал свой прогноз на потенциальный поединок Усик – Фьюри. Его слова цитирует BoxingNewsOnline:

"Стиль, в котором сейчас дерется Фьюри, сработает на Усика и позволит ему выиграть это сражение. Если кто-то может побить Александра, то это маленький Фьюри, Тайсон времен боя с Владимиром Кличко. Но этот новый Фьюри подходит Александру. Не удивляйтесь, если Усик станет абсолютным чемпионом мира и победит Фьюри в следующем году.

Фьюри победил Деонтея Уайлдера после 11 раундов рубки. Он не мастер нокаутов. Как Фьюри справится с ударами Усика, когда поймет, что этот парень бьет труднее, чем он ожидал? Как закончится их сражение? Посмотрим. Но я не удивлюсь, если Усик побьет его. Для меня это почти ожидаемо" – сказал он.

Напомним, ранее Усик поздравил украинцев с новым годом.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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