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Украинец Выхрист два раза побывал в нокдауне, но победил грузина Киладзе

Бокс
(2 голосов)

Трудная победа

Украинец Выхрист два раза побывал в нокдауне, но победил грузина Киладзе

https://fightnews.info

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (9-0, 7 КО) в главном событии боксерского вечера в Голливуде на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino техническим нокаутом победил грузина Яго Киладзе (26-6-1, 18 KO).

В первом раунде наш соотечественник дважды отправил грузина в нокдаун. Киладзе также в долгу не остался и мощным ударом отправил на канвас украинца – это первый нокдаун в карьере Выхриста.

Во втором раунде Виктор снова побывал в нокдауне, но сумел прийти в себя, подняться и отправить на канвас своего соперника. Киладзе показывал, что готов продолжить поединок, но рефери остановил сражение.

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В статье: Виктор Выхрист
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