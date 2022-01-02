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Украинец Выхрист два раза побывал в нокдауне, но победил грузина Киладзе
Трудная победа
https://fightnews.info
Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (9-0, 7 КО) в главном событии боксерского вечера в Голливуде на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino техническим нокаутом победил грузина Яго Киладзе (26-6-1, 18 KO).
В первом раунде наш соотечественник дважды отправил грузина в нокдаун. Киладзе также в долгу не остался и мощным ударом отправил на канвас украинца – это первый нокдаун в карьере Выхриста.
Во втором раунде Виктор снова побывал в нокдауне, но сумел прийти в себя, подняться и отправить на канвас своего соперника. Киладзе показывал, что готов продолжить поединок, но рефери остановил сражение.
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