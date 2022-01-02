BoxingScene обновили рейтинг Р4Р, Усика нет в ТОП 3

Авторитетный боксерский портал BoxingScene обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р).

В ТОП 10 рейтинга есть сразу два украинца – чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) и экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (16-2; 11 КО ).

Рейтинг P4P от BoxingScene:

1. Сауль Альварес

2. Теренс Кроуфорд

3. Наойа Иноуэ

4. Александр Усик

5. Эролл Спенс

6. Джош Тейлор

7. Тайсон Фьюри

8. Василий Ломаченко

9. Хуан Франсиско Эстрада

10. Джервонта Дэвис