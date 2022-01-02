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BoxingScene обновили рейтинг Р4Р, Усика нет в ТОП 3
Очень странно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный боксерский портал BoxingScene обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р).
В ТОП 10 рейтинга есть сразу два украинца – чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) и экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (16-2; 11 КО ).
Рейтинг P4P от BoxingScene:
1. Сауль Альварес
2. Теренс Кроуфорд
3. Наойа Иноуэ
4. Александр Усик
5. Эролл Спенс
6. Джош Тейлор
7. Тайсон Фьюри
8. Василий Ломаченко
9. Хуан Франсиско Эстрада
10. Джервонта Дэвис
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