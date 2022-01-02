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Экс-чемпион мира дал прогноз на реванш Усик – Джошуа

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Экс-чемпион мира дал прогноз на реванш Усик – Джошуа

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Экс-чемпион мира в крузервейте Денис Лебедев дал свой прогноз на реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) ). Его слова цитирует USACHEV TV:

"Безусловно, главным событием в 2021 году является победа Александра Усика над Джошуа. Можно ли считать Усика фаворитом в реванше?

Я отвечу так: когда был повторный бой Фьюри с Уайлдером… Короче, смысл один и тот же. Я могу ошибаться, я не предполагаю на 100%, но мне кажется, результат боя будет таким же.

Александр Усик будет увереннее, а Джошуа, конечно, громила, огромный парень... Я хотел бы сказать, что я уважаю этого человека. Он хороший как человек и спортсмен, но за этот бой, который был с Усиком, не ему лично, а его углу я ставлю не только двойку, а кол.

А вот угол Александра Усика – пятерку с плюсом. Поэтому я думаю, что результат второго боя будет таким же" – сказал он.

Напомним, ранее Усик получил обязательного претендента по линии IBF.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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