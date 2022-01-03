Райан Гарсия: Ломаченко лучший в легком весе

Райан Гарсия (21-0, 18 КО) отдал должное украинцу Василию Ломаченко (16-2, 11 КО) и заявил о готовности выйти на ринг против бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях.

«Лома – номер один в легком весе. Ща ним я бы поставил Камбососа, а дальше Хэйни и Дэвис в равной степени. У них обоих были довольно посредственные выступления в последних поединках.

Думаю, у нас с Ломаченко получился бы мощный бой, я бы хотел с ним встретиться. Считаю его замечательным бойцом, он здорово себя показал против Комми и прекрасно боксировал», - сказал Гарсия.

Райан Гарсия в последнем бою в январе 2021 года техническим нокаутом победил Люка Кэмпбелла, которого Василий Ломаченко смог остановить только единогласным решением судей.