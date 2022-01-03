Киладзе требует реванша с Выхристом и обещает нокаут

Виктор Выхрист (9-0, 7 КО) 1 января в Голливуде техническим нокаутом побил опытного грузина Яго Киладзе (26-6-1, 18 КО). Оба боксера неоднократно падали. Во втором раунде судья, как показалось многим экспертам, поспешно остановил поединок после очередного нокдауна Киладзе.

«Я чувствую себя хорошо. У меня сегодня просто украли бой. Я считаю, что победил в этом поединке. Бой остановили слишком рано. Это был сумасшедший поединок.

Я хочу провести реванш. Я готов подраться на следующей неделе. Если реванш состоится, то я обещаю, что он не продлится дольше трех раундов. Я его нокаутирую», - заявил грузин.

Сам Виктор Выхрист после поединка не говорил о необходимости реванша, украинец считает, что остановка боя была неизбежной.