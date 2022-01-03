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Тренер Альвареса исключил бой с Усиком
Канело не готов к такому испытанию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эдди Рейносо, наставник абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса (57-1, 39 КО), оценил вероятность проведения боя с Александром Усиком (19-0, 13 КО), которому принадлежат титулы WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
«Нет никаких шансов, что Канело будет драться с Усиком. Он боец супертяжелого веса», - цитирует Рейносо Boxing News 24.
Ранее Усик выразил готовность померяться мастерством с Альваресом. Предполагалось, что бой пройдет в лимите тяжелого веса (до 90,7 кг).
Сауль Альварес и Александр Усик занимают первую и вторую строку в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
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