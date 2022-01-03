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Энтони Джошуа потренировался под руководством Флойда Мейвезера
Энтони готовится к реваншу
фото - boxingscene.com
Экс-чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа провёл тренировку под руководством Флойда Мейвезера.
Напомним, недавно поединок между Усиком и Джошуа был признан событием года по версии издания The Ring.
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