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Энтони Джошуа потренировался под руководством Флойда Мейвезера

Бокс
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Энтони готовится к реваншу

Энтони Джошуа потренировался под руководством Флойда Мейвезера

фото - boxingscene.com

Новина українською

Экс-чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа провёл тренировку под руководством Флойда Мейвезера.

Напомним, недавно поединок между Усиком и Джошуа был признан событием года по версии издания The Ring.

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В статье: Энтони Джошуа Флойд Мейвезер
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