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Мейвезер проведет выставочный бой с мажором из Дубая

Бокс
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Легендарный американец снова в деле

Мейвезер проведет выставочный бой с мажором из Дубая

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Флойд Мейвезер в Твиттере сообщил, что 20 февраля проведет выставочный поединок на вертолетной площадке здания Burj Al Arab в Дубае.

Ожидается, что его соперником станет известный блогер YouTube и актер Money Kicks, который считается одним из самых богатых юношей Дубая.

Мейвезер в последний раз дрался в выставочном поединке в июне 2021 года против блогера Логана Пола. Поединок прошел полную дистанцию, победитель объявлен не был.

Флойд Мейвезер завершил карьеру в 2017 году после досрочной победы над звездой ММА Конором МакГрегором.

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В статье: Бокс Флойд Мейвезер
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