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Мейвезер проведет выставочный бой с мажором из Дубая
Легендарный американец снова в деле
Флойд Мейвезер в Твиттере сообщил, что 20 февраля проведет выставочный поединок на вертолетной площадке здания Burj Al Arab в Дубае.
Ожидается, что его соперником станет известный блогер YouTube и актер Money Kicks, который считается одним из самых богатых юношей Дубая.
Мейвезер в последний раз дрался в выставочном поединке в июне 2021 года против блогера Логана Пола. Поединок прошел полную дистанцию, победитель объявлен не был.
Флойд Мейвезер завершил карьеру в 2017 году после досрочной победы над звездой ММА Конором МакГрегором.
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