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Владимира Кличко включили в топ-10 богатейших боксеров в истории

Бокс
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Украинец попал в представительную компанию

Владимира Кличко включили в топ-10 богатейших боксеров в истории

фото - mmaonline.ru/

Новина українською

Manchester Evening News опубликовал свою версию 10 самых богатых боксеров всех времен и народов.

Согласно источнику, бывший гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко за карьеру заработал 58 миллионов фунтов, что позволило ему в рейтинге занять 10-е место.

Впереди Кличко-младшего оказались Энтони Джошуа (60 млн фунтов), Шугар Рэй Леонард (88), Тайсон Фьюри (100), Леннокс Льюис (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де Ла Хойя (148), Мэнни Пакьяо (163), Джордж Форман (222) и Флойд Мейвезер (40).

Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году после драматичного поражения от Энтони Джошуа.

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В статье: Владимир Кличко Бокс
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Источник:
Vringe.com

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