Спенс встретится с обидчиком Пакьяо в бою за три титула в полусреднем весе

Чемпион мира WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0-0, 21 KO) и обладатель титула WBA Йорденис Угас анонсировали объединительный бой, сообщает BoxingScene.

Ожидается, что поединок за три титула состоится в апреле в США.

Спенс в последнем бою в декабре 2020 года единогласным решением побил Дэнни Гарсия.

Угас в августе 2021 года отправил на пенсию легендарного Мэнни Пакьяо – первую защиту титула WBA боксер из Кубы завершил победой на судейских записках.