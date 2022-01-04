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Спенс встретится с обидчиком Пакьяо в бою за три титула в полусреднем весе

Бокс
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Назревает громкий бой

Спенс встретится с обидчиком Пакьяо в бою за три титула в полусреднем весе

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Чемпион мира WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0-0, 21 KO) и обладатель титула WBA Йорденис Угас анонсировали объединительный бой, сообщает BoxingScene.

Ожидается, что поединок за три титула состоится в апреле в США.

Спенс в последнем бою в декабре 2020 года единогласным решением побил Дэнни Гарсия.

Угас в августе 2021 года отправил на пенсию легендарного Мэнни Пакьяо – первую защиту титула WBA боксер из Кубы завершил победой на судейских записках.

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В статье: Бокс Эррол Спенс
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