Сауль Альварес встретился с чемпионом Формулы-1

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес встретился с чемпионом мира Формулы-1 сезона-2021, пилотом "Ред Булл" Максом Ферстаппеном. Совместное фото двух звёздных спортсменов на своей странице в "Инстаграме" разместила супруга мексиканца, а тот сделал репост в "сториз" своей страницы в социальной сети. Макс и Сауль встретились на вечеринке в Майами.

Напомним, Сауль Альварес в 2021 году провёл три поединка и сумел завоевать все титулы во втором среднем весе, таким образом, он первый боксёр в истории, ставший абсолютным чемпионом в этой категории.