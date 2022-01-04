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Сауль Альварес встретился с чемпионом Формулы-1
Соответствующее фото он опубликовал в Инстаграме
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес встретился с чемпионом мира Формулы-1 сезона-2021, пилотом "Ред Булл" Максом Ферстаппеном. Совместное фото двух звёздных спортсменов на своей странице в "Инстаграме" разместила супруга мексиканца, а тот сделал репост в "сториз" своей страницы в социальной сети. Макс и Сауль встретились на вечеринке в Майами.
Напомним, Сауль Альварес в 2021 году провёл три поединка и сумел завоевать все титулы во втором среднем весе, таким образом, он первый боксёр в истории, ставший абсолютным чемпионом в этой категории.
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