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Тедди Атлас раскритиковал Энтони Джошуа

Бокс
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В пример он привел Александра Усика

Тедди Атлас раскритиковал Энтони Джошуа

фото - boxingscene.com

Новина українською

Знаменитый американский тренер по боксу Тедди Атлас выступил с критикой в адрес экс-чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа.

"Джошуа заработал слишком много денег. Я действительно так думаю. Он слишком легко принимает поражения, делает это слишком великодушно. Но я, как и все, хочу видеть хорошего победителя и хорошего проигравшего, не поймите меня неправильно.

Я, как и другие, верю, что милосердие проявлять нужно, независимо от того, выиграешь или проиграешь — но он уж слишком любезен. Как парень, который заработал слишком много денег.

Обучение закончено, теперь это война, настоящая война. Я закипаю, даже когда просто говорю об этом. Усик провёл около 400 боёв на любительском уровне, он видел людей, которые пытались избить его, это было миллионы раз, так что просто приспособиться к одной стратегии глупо.

Я думаю лишь об одном — это война, убийство и ещё раз война. Нужно пойти туда и причинить сопернику боль, сделать всё, чтобы он захотел сдаться", — приводит слова Атласа BoxingScene со ссылкой на подкаст The Fight.

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В статье: Энтони Джошуа Тедди Атлас
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