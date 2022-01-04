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Флойд Мейвезер может провести выставочный бой
Об этом рассказал сам боксер
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал о том, что он может провести выставочный бой в Дубае с YouTube-блогером Money Kicks.
"Я говорил со cвоим советником о Money Kicks. Мы на самом деле многого не знаем, но я думаю, что раз он отсюда, из Дубая, будет здорово провести с ним бой. Здесь будут только особенные зрители. Так что если у вас будет шанс приехать сюда, знайте, что вам повезло. Этот парень делает крутые вещи, и мне нравится то, что я вижу», — приводит слова Мейвезера DAZN.
Напомним, Флойд Мейвезер-младший находится на пенсии с момента своего перекрёстного боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он довёл свой рекорд до невероятных 49-0 по итогам карьеры.
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