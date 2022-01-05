  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бои Усика и Ломаченко вошли в топ-10 самых ожидаемых поединков года по версии TalkSport
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бои Усика и Ломаченко вошли в топ-10 самых ожидаемых поединков года по версии TalkSport

Бокс
(1 голосов)

Хотелось бы увидеть эти столкновения

Бои Усика и Ломаченко вошли в топ-10 самых ожидаемых поединков года по версии TalkSport

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский портал TalkSport представил свою версию десяти самых ожидаемых боев года в профессиональном боксе.

На четвертом месте рейтинга оказался поединок между Джорджем Камбососом-младшим (20-0, 10 КО) и Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Вторую строку занял потенциальный бой между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Александром Усиком (19-0, 13 КО) за все титулы в супертяжелом весе.

Самым же ожидаемым боем 2022 года в TalkSport считают битву двух непобежденных чемпионов мира в полусреднем весе – Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО) и Эррола Спенса (27-0, 21 КО).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...