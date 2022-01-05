Бои Усика и Ломаченко вошли в топ-10 самых ожидаемых поединков года по версии TalkSport

Британский портал TalkSport представил свою версию десяти самых ожидаемых боев года в профессиональном боксе.

На четвертом месте рейтинга оказался поединок между Джорджем Камбососом-младшим (20-0, 10 КО) и Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Вторую строку занял потенциальный бой между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Александром Усиком (19-0, 13 КО) за все титулы в супертяжелом весе.

Самым же ожидаемым боем 2022 года в TalkSport считают битву двух непобежденных чемпионов мира в полусреднем весе – Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО) и Эррола Спенса (27-0, 21 КО).