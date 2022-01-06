Бой Усика с Фьюри возглавил рейтинг самых ожидаемых поединков года по версии ESPN

ESPN опубликовал топ-7 боев, которые должны состояться в 2022 году.

На первой строке оказался бой между двумя чемпионами мира в супертяжелом вес – Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Вероятность организации поединка за статус абсолютного чемпиона мира в ESPN оценили в 8,5 балла из 10.

Усик в следующем бою не ранее апреля проведет реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Фьюри, вероятней всего, проведет поединок с «временным» чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).