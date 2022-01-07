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Джошуа: Я был готов на 100% в первом бою с Усиком
Британец не ищет оправданий
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в сентябре прошлого года в Лондоне на стадионе Тоттенхэма единогласным решением судей проиграл Александру Усику (19-0, 13 КО) и потерял титулы WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
«Поражение в поединке с Усиком меня задевает, потому что я был готов на 100 процентов. У меня не было никаких проблем, все было отлично.
Я вышел и проиграл более сильному в тот вечер сопернику – это больно.
Я вернусь, попытаюсь кое-что сделать. Мы выйдем побеждать. Я с нетерпением жду этого поединка.
Я дам отпор и реабилитируюсь», - цитирует Джошуа EAC News.
Предполагается, что реванш между Усиком и Джошуа состоится в апреле 2022 года в Великобритании.
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