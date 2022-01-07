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Джошуа: Я был готов на 100% в первом бою с Усиком

Бокс
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Британец не ищет оправданий

Джошуа: Я был готов на 100% в первом бою с Усиком

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в сентябре прошлого года в Лондоне на стадионе Тоттенхэма единогласным решением судей проиграл Александру Усику (19-0, 13 КО) и потерял титулы WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

«Поражение в поединке с Усиком меня задевает, потому что я был готов на 100 процентов. У меня не было никаких проблем, все было отлично.

Я вышел и проиграл более сильному в тот вечер сопернику – это больно.

Я вернусь, попытаюсь кое-что сделать. Мы выйдем побеждать. Я с нетерпением жду этого поединка.

Я дам отпор и реабилитируюсь», - цитирует Джошуа EAC News.

Предполагается, что реванш между Усиком и Джошуа состоится в апреле 2022 года в Великобритании.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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