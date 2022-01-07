Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отец Лопеса озвучил имя следующего соперника боксера
Но пока все это неофициально
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) определился с соперником после перехода в первый полусредний вес.
Дальнейшие планы американца в интервью YouTube-каналу PUNSH DRUNK BOXING озвучил его отец и тренер Теофимо Лопес-старший.
«Надеюсь, что в следующем бою мы подеремся с Хосе Сепедой, заполучим этот поединок. Это будет отличный бой для нас, поскольку я знаю, что Джош Тейлор не хочет с нами драться. Поэтому мы должны стать обязательными претендентами. Единственный вариант прямо сейчас – это Хосе Сепеда», - сказал специалист.
Сепеда в рейтинге BoxRec среди боксеров первого полусреднего веса занимает третье место после абсолютного чемпиона мира Джоша Тэйлора и Реджиса Прогрейса.
Популярное сейчас
- Официально: Астон Вилла арендовала бразильскую звезду Барселоны
- Конкурент Шарана за пост тренера Миная, интерес Днепра-1 к Кочергину. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Пяткой! Главный бомбардир Дженоа Шевченко забил эффектный гол в ворота Сассуоло
- Усику дали совет, как побить Фьюри
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО