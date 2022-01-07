Отец Лопеса озвучил имя следующего соперника боксера

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) определился с соперником после перехода в первый полусредний вес.

Дальнейшие планы американца в интервью YouTube-каналу PUNSH DRUNK BOXING озвучил его отец и тренер Теофимо Лопес-старший.

«Надеюсь, что в следующем бою мы подеремся с Хосе Сепедой, заполучим этот поединок. Это будет отличный бой для нас, поскольку я знаю, что Джош Тейлор не хочет с нами драться. Поэтому мы должны стать обязательными претендентами. Единственный вариант прямо сейчас – это Хосе Сепеда», - сказал специалист.

Сепеда в рейтинге BoxRec среди боксеров первого полусреднего веса занимает третье место после абсолютного чемпиона мира Джоша Тэйлора и Реджиса Прогрейса.