Камбосос впечетлен способностями Усика

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО) во время подкаста у Джо Рогана рассказал о работе чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО).

"Как боксер, он просто космос. Мне удалось сразиться у него в андеркарде, когда я завоевывал свое право на пояс. Он не такой уж большой парень на самом деле. Он не огромный, но его бокс, работа на ногах, плюс он левша – невероятно" – сказал он.