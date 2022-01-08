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Камбосос впечетлен способностями Усика

Бокс
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Комментарий абсолютного чемпиона

Камбосос впечетлен способностями Усика

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО) во время подкаста у Джо Рогана рассказал о работе чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО).

"Как боксер, он просто космос. Мне удалось сразиться у него в андеркарде, когда я завоевывал свое право на пояс. Он не такой уж большой парень на самом деле. Он не огромный, но его бокс, работа на ногах, плюс он левша – невероятно" – сказал он.

Напомним, ранее промоутер Джошуа рассказал о маловероятности боя против Усика в Киеве.

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В статье: Александр Усик Теофимо Лопес
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