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Камбосос впечетлен способностями Усика
Комментарий абсолютного чемпиона
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО) во время подкаста у Джо Рогана рассказал о работе чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО).
"Как боксер, он просто космос. Мне удалось сразиться у него в андеркарде, когда я завоевывал свое право на пояс. Он не такой уж большой парень на самом деле. Он не огромный, но его бокс, работа на ногах, плюс он левша – невероятно" – сказал он.
Напомним, ранее промоутер Джошуа
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