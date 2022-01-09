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Тренер Уайлдера заявил, что его подопечный может завершить карьеру

Бокс
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Тренер Уайлдера заявил, что его подопечный может завершить карьеру

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Тренер американского супертяжа Деонтея Уайлдера (42-1-2; 41 КО) Малик Скотт заявил, что его подопечный может завершить карьеру. Слова наставника приводит BoxingScene:

"Знаю, что многих интересует будущее Деонтея потому, что он сказал в интервью. Он сказал, что может завершить карьеру, и это правда.

Думаю, что многие мечтают оказаться на его месте. На днях я сказал Деонтею: "Бро, ты можешь делать все, что захочешь. Если решишь продолжать, то станешь двукратным чемпионом. Если ты уйдешь, то уже добился всего, к чему стремился". Во всяком случае, Деонтей остается в плюсе.

Уайлдер стал заниматься боксом, потому что хотел помочь своей дочери, и это он сделал. Уайлдер стал чемпионом мира в тяжелом весе. Он получил большие гонорары и правильно инвестировал их, что позволило стать финансово независимым. Он сейчас в отличном положении" – сказал он.

Напомним, что ранее Александр Усик показал фото по тренировке по тяжелым погодным условиям.

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В статье: Дионтей Уайлдер
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