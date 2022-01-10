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ESPN: реванш между Усиком и Джошуа не состоится
Пока это только прогноз
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
ESPN опубликовал 10 смелых прогнозов на 2022 год в профессиональном боксе.
Эксперты американского медиагиганта считают, что повторный бой между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) за четыре пояса в супертяжелом весе не состоится.
«Если британец планирует оставаться одним из самых высокооплачиваемых бойцов в мире, ему стоит держаться подальше от украинца. Лучше всего — разрешить тому определить абсолютного чемпиона мира в бою с Тайсоном Фьюри и выйти на победителя», - пишут в ESPN.
Контракт на реванш между Усиком и Джошуа до сих пор не подписан. Считается, что второй бой пройдет не ранее апреля 2022 года в Великобритании.
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