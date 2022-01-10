Нокаут года от поляка – соперник упал после пропущенных ударов по воздуху. ВИДЕО

Бой между польским проспектом Дамьяном Кныба и марокканцем Аажддином Ааджоуром завершился в первом раунде после того, как боксер из Африки сымитировал нокаут.

На повторе несложно разглядеть, что Кныба в своей атаке ни разу акцентированно не донес перчатку до головы соперника.