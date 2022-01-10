  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Нокаут года от поляка – соперник упал после пропущенных ударов по воздуху. ВИДЕО
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нокаут года от поляка – соперник упал после пропущенных ударов по воздуху. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Неоднозначный эпизод

Нокаут года от поляка – соперник упал после пропущенных ударов по воздуху. ВИДЕО

Новина українською

Бой между польским проспектом Дамьяном Кныба и марокканцем Аажддином Ааджоуром завершился в первом раунде после того, как боксер из Африки сымитировал нокаут.

На повторе несложно разглядеть, что Кныба в своей атаке ни разу акцентированно не донес перчатку до головы соперника.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс нокаут
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...