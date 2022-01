Нокаут года от поляка – соперник упал после пропущенных ударов по воздуху. ВИДЕО

Бой между польским проспектом Дамьяном Кныба и марокканцем Аажддином Ааджоуром завершился в первом раунде после того, как боксер из Африки сымитировал нокаут.

На повторе несложно разглядеть, что Кныба в своей атаке ни разу акцентированно не донес перчатку до головы соперника.

In the heavyweight main event from Zawonia, Poland, 6’7” 25yr old Damian “Polish Hussar” Knyba (5-0, 3 KO’s) with the KO-1? victory over Aazddin Aajour (4-3-2) pic.twitter.com/4YdI2fYjn9