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Нокаут года от поляка – соперник упал после пропущенных ударов по воздуху. ВИДЕО
Неоднозначный эпизод
Бой между польским проспектом Дамьяном Кныба и марокканцем Аажддином Ааджоуром завершился в первом раунде после того, как боксер из Африки сымитировал нокаут.
На повторе несложно разглядеть, что Кныба в своей атаке ни разу акцентированно не донес перчатку до головы соперника.
In the heavyweight main event from Zawonia, Poland, 6’7” 25yr old Damian “Polish Hussar” Knyba (5-0, 3 KO’s) with the KO-1? victory over Aazddin Aajour (4-3-2) pic.twitter.com/4YdI2fYjn9— Tim Boxeo (@TimBoxeo) January 7, 2022
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