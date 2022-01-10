Ломаченко: "Никто не хочет подписывать контракт на бой со мной"

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) сообщил, что испытывает проблемы с поиском соперника.

«Никто не хочет подписывать контракт на бой со мной», – сказал украинец.

Приоритетом Ломаченко считается сенсационный абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО).

Василий Ломаченко в последнем бою в декабре прошлого года единогласным решением судей побил Ричарда Комми.