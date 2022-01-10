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Хирн: Для Джошуа смена тренера перед реваншем с Усиком — огромный риск
Промоутер рассказал о подготовке подопечного к поединку с украинцем
Промоутер Эдди Хирн дал комментарий по поводу подготовки Энтони Джошуа к бою-реваншу с Александром Усиком.
"Он может сменить тренера. Это огромный риск, но, если ты чувствуешь, что тебе нужны перемены и ты больше не можешь продолжать в том же духе, альтернатива гораздо более рискованна.
Он сделал изменения в подготовке к бою, и я понимаю: какой бы путь он ни выбрал, он будет доволен этим решением. Ему нужно что-то свежее", — приводит слова Хирна The Sun.
Напомним, Джошуа уступил Александру Усику единогласным решением судей.
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