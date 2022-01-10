  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн: Для Джошуа смена тренера перед реваншем с Усиком — огромный риск
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн: Для Джошуа смена тренера перед реваншем с Усиком — огромный риск

Бокс
(1 голосов)

Промоутер рассказал о подготовке подопечного к поединку с украинцем

Хирн: Для Джошуа смена тренера перед реваншем с Усиком — огромный риск

Новина українською

Промоутер Эдди Хирн дал комментарий по поводу подготовки Энтони Джошуа к бою-реваншу с Александром Усиком.

"Он может сменить тренера. Это огромный риск, но, если ты чувствуешь, что тебе нужны перемены и ты больше не можешь продолжать в том же духе, альтернатива гораздо более рискованна.

Он сделал изменения в подготовке к бою, и я понимаю: какой бы путь он ни выбрал, он будет доволен этим решением. Ему нужно что-то свежее", — приводит слова Хирна The Sun.

Напомним, Джошуа уступил Александру Усику единогласным решением судей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...